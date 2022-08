Schietpartij in Tilburg: 'Twee mannen met bivakmutsen vluchtten op scooter'

De buurt trilt nog na dinsdagochtend, na een fatale schietpartij aan de Borselestraat in Tilburg. Een buurtbewoner zag en hoorde midden in de nacht wat er gebeurde. Hij zag 'twee forse, vitale mannen' wegrennen. "Ze waren volledig in het zwart gekleed."

De schietpartij gebeurde rond kwart voor twee in de nacht, toen het slachtoffer thuiskwam. Voor zijn huis werd hij neergeschoten.

"Ze renden supersnel door de straat."

"Ik hoorde twee salvo's", vertelt de buurtbewoner. Hij woont een stukje verderop. "Vervolgens zag ik twee mannen supersnel bij mij door de straat rennen. Ze hadden een muts of bivakmuts op, ik zag geen gezichten. Ze renden naar hun scooter hier aan het eind van de straat en toen reden ze weg." Volgens hem was er sprake van een heel gerichte actie. "Ze wisten overduidelijk precies waar ze heen moesten rennen."

"Ik voelde geen hartslag."

Op de achtergrond hoorde hij een vrouw gillen. "Binnen no time was er veel politie en kwamen er hulpdiensten enzo." Een buurvrouw probeerde het slachtoffer nog te reanimeren. "Maar ik wist meteen dat het geen zin had. Ik voelde geen hartslag. Hij was lijkbleek en ik zag kogelgaten. Zijn vriendin was in alle staten. Die rende rond en was aan het schreeuwen, huilen en bellen. Ik heb vervolgens de hulpdiensten gebeld en iedereen laten komen." LEES OOK: Buurvrouw probeerde doodgeschoten man nog te redden: 'Ik zag de kogelgaten' Man doodgeschoten voor huis in Tilburg: 'Gebeurde in koelen bloede'

