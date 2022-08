Topduiven van Frans zijn kwijt na onweersbui: 'Helemaal fout gelopen'

Een rampvlucht. Dat is de wedvlucht vanuit het Franse Narbonne geworden waaraan eind vorige week 26.000 duiven zijn begonnen. Door een onweersbui zijn de duiven massaal de weg kwijtgeraakt. Ook duivenmelkers uit Brabant zijn gehavend uit de strijd gekomen. Bijna iedereen zit nog op wel de helft of een derde van het aantal geloste vogels te wachten. Tot nu toe zijn slechts zesduizend duiven thuisgekomen. “Dit is helemaal fout gelopen, een kind had het aan zien komen.”

Frans Belleter uit Nispen, één van de vele gedupeerden, windt er geen doekjes om. “Dit was allemaal niet nodig geweest. Zelfs een kind van de lagere school had kunnen bedenken dat de duiven in onweer verzeild zouden raken. Maar nee, dan zijn er volwassen mensen in België, want die hebben deze wedstrijd georganiseerd, die er geen verstand van hebben en die met de borst vooruit bepalen dat de wedstrijd toch door kan gaan. Die hebben er een machtsstrijd van gemaakt.”

"Onweer heeft duiven helemaal gedesoriënteerd."

“Dit zou in Nederland ondenkbaar zijn geweest. Hier was een waarschuwing voor slecht weer niet in de wind geslagen”, weet de 68-jarige rasmelker zeker. Hij stond met acht duiven op de deelnemerslijst. Vier ervan keerden terug op het thuishonk; van de vier andere duiven is het gissen of ze ooit terugkomen. “Onweer heeft zo’n grote invloed op deze jongens. Dat leidt ertoe dat het mechanisme waarmee ze thuiskomen helemaal gedesoriënteerd raakt.” Aan de wedstrijd deden duivenliefhebbers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg mee. Belleter houdt zijn hart vast wat er met de achterblijvers gebeurt of misschien is al gebeurd. “Ze zijn al zo lang onderweg. De duiven raken vermoeid. Mogelijk zitten ze nu in Duitsland of zijn ze ergens neergestreken om voedsel te zoeken, maar dan zijn ze vaak snel een prooi voor roofvogels. Ik hoop het uiteraard niet.” De duivenmelker maakt zich vooral zorgen over het zoontje van één zijn vier duiven die de wedvlucht wel overleefden, een talent in de duivenkolonie van de ervaren melker. Zijn vogels zijn alles voor hem: “Ik was vier jaar toen ik voor het eerst een duif ringde.”

"Dit gebeurt eens in de tien tot vijftien jaar."