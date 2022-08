Een duivel op je bruiloft: Annoeska en Robin trouwden in Halloweenstijl

Zelfs de trouwambtenaar op de griezelbruiloft was verkleed als duiveltje. (Foto: Annoeska van de Vijfeiken) De complete bruiloft was in Halloweenstijl, zelfs het snoepbuffet. (Foto: Annoeska van de Vijfeiken) Volgende Vorige 1/2 Zelfs de trouwambtenaar op de griezelbruiloft was verkleed als duiveltje. (Foto: Annoeska van de Vijfeiken)

Annoeska en Robin hebben één grote passie: Halloween. Daarom vroeg Robin zijn lief ten huwelijk op een plek die uit een horrorfilm gegrepen leek. En de bruiloft kon na zo'n aanzoek natuurlijk niet achterblijven. Het stel trouwde van top tot teen in griezelstijl. De trouwambtenaar was zelfs verkleed als duiveltje en ook de rest van de aankleding was zo eng mogelijk. Een nieuw en bijzonder trouwverhaal in de serie 'Ja, ik wil!'.

Van kleins af aan zijn Annoeska en Robin allebei al groot fan van de feestdag die overwaaide uit Amerika. Toen zij een relatie kregen was het griezelfestijn dan ook iets wat ze samen delen. "Ik ben niet zo'n carnavalsvierder, maar de hele fantasie rondom Halloween vind ik geweldig", vertelt Annoeska. "Al ben ik in een spookhuis nog steeds een angsthaas", biecht ze op. De datum 31 oktober is niet alleen de datum van haar favoriete feest, maar ook de datum waarop Annoeska een relatie kreeg met haar man Robin. En hij is ook gek van Halloween. Hij vroeg Annoeska twee jaar geleden dan ook op toepasselijke wijze ten huwelijk.

"Ineens kwam Robin binnen in een skelettenpak."

"We waren met een groep Halloweenfans bezig om een griezelvideoclip op te nemen. Ineens kwam Robin in een skelettenpak binnen en ging hij op zijn knieën. De andere mensen in de zaal snapte er net zo weinig van als ik", lacht ze. Het aanzoek van Robin en Annoeska.

Bij een griezelaanzoek bleef het niet. De bruiloft werd vorig jaar compleet in Halloweenstijl gevierd, waarbij zelfs de trouwambtenaar als duiveltje verkleed kwam. "De gasten waren verkleed, we hadden een snoepbuffet en de aankleding was ook in stijl."

"Een trouwpak met The Nightmare Before Christmas erop."

Het bruidspaar pakte daarnaast volledig uit met hun trouwkleren, tot verbazing van de bruidsgasten. "Mijn man had een gilet aan met daarop een afbeelding van The Nightmare Before Christmas, onze favoriete film. Ik had tot verbazing van alle gasten een witte jurk aan, maar mijn tweede outfit had een lange zwarte cape." Na een jaar getrouwd te zijn, is het stel nog lang niet klaar met Halloween. "Met het geld dat we tijdens onze bruiloft hebben gekregen, zijn we naar een Tim Burton-evenement geweest in Californië en we blijven de wereld rondreizen voor griezelevenementen."