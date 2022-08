Goede hoop op het herstel van verbrande boom: 'Alles geven wat nodig is'

Terwijl de temperatuur donderdagochtend langzaam stijgt, staan in het plantsoen aan de Bandalaan in Eindhoven zeven mannen te zwoegen en te zweten. Ze leggen de eerste hand aan het herstel van de monumentale boom die vorige week afbrandde. Een crowdfundingsactie leverde ruim 6000 euro op voor het herstel van de boom.

Met de werkzaamheden hopen de mannen dat de boom gered kan worden. En er is zeker hoop. Volgens Ton zijn er twee scenario's mogelijk bij het herstel van de boom. "We hopen dat de boom zich door ons werk vanuit de takken aan de top herstelt. Als dat niet lukt omdat de stam dood is, richten we ons op het wortelstelsel dat nog gezond is. Als dat lukt is de boom over 40 jaar herrezen uit de dood als een 'nieuwe' gezonde boom."

Scenario één heeft volgens hem zo'n tien procent kans om te slagen. Maar scenario twee, waarbij ze zich focussen op de wortels van de boom, heeft wel zeventig tot tachtig procent kans om te slagen. Om de wortels zo veel mogelijk kans op herstel te geven, staat er sinds donderdag ook een hekwerk om de monumentale boom.