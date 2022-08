Hiebo kreeg een donornier nadat hij een beloning van 50.000 euro uitloofde

Drie jaar geleden had Hiebo Holtkamp (77) uit Cuijk 50.000 euro over voor een nieuwe nier, omdat die van hem nog maar voor 15 procent werkte. Die oproep werkte. Inmiddels gaat het weer goed met hem, hij voelt zich bijna als herboren. "Ik kom net aan met mijn boot in Middelburg", antwoordt hij op de vraag hoe het met hem gaat. "Ik heb natuurlijk wel mijn ouderdomskwaaltjes, maar dat is alles." De donateur van de nier kreeg overigens niks.

Het leven zag er somber uit voor Hiebo in 2019. Zijn vrouw was ernstig ziek en hem was net een toekomst aan de dialyse voorspeld vanwege zijn slecht werkende nieren. "Na één of twee jaar aan de dialyse raak je zo verzwakt, zeker op mijn leeftijd, dat je niet meer in aanmerking komt voor transplantatie. Dat wilde ik voorkomen. Ook omdat mijn vrouw al zo verzwakt was. Vandaar mijn oproep destijds."

"Die 50.000 euro trok allerlei mensen aan, ook veel verslaafden."

Er reageerden zo'n 20 mensen destijds op Hiebo's oproep voor een nieuwe nier. "Na een selectie bleven er twee over. Er zat echt van alles tussen, ook drugsverslaafden die dringend geld nodig hadden. Uiteindelijk bleef na een medische keuring één kandidaat over. Die deed het uit ideële overwegingen en wilde er zelf geen geld voor. Het voorstel was een donatie te doen aan de kankerbestrijding." Die donatie is uiteraard gedaan. "Er is een behoorlijk bedrag overgemaakt maar ik zeg liever niet hoeveel precies", zegt Hiebo. Een paar maanden na de oproep was de transplantatie een feit. "Mijn vrouw is helaas na acht weken overleden", vertelt Hiebo.

"Ik heb veel moeite met al die doden die jaarlijks niet verder komen dan de wachtlijst."