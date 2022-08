Geplaagde Maasveren kan coronasubsidie vergeten: aanvraag te laat ingediend

De door personele problemen geplaagde Stichting de Maasveren blijft niets bespaard. De verzorger van veerdiensten over de Maas tussen Brabant en Gelderland heeft bij de rechtbank in Den Bosch een nieuwe teleurstelling moeten slikken. De stichting wilde via de rechter coronasubsidie afdwingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze kreeg echter nul op rekest.

De Maasveren vroeg vorig jaar mei bij het ministerie een compensatiebedrag van 76.000 euro aan voor misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Het verzoek werd binnen twee dagen afgewezen, omdat het twee maanden na de sluitingsdatum was ingediend.

Orde op zaken stellen

De stichting wilde zich hierbij niet neerleggen en stapte naar de rechter in Den Bosch. Tijdens de zitting erkende ze dat ze te laat is geweest, maar dat er ook sprake was van overmacht. Tussen eind 2020 en begin dit jaar raakte een administratief medewerker arbeidsongeschikt, overleed plotseling toenmalig directeur-bestuurder John van de Akker en vertrok een accountant. Vervolgens moest een tijdelijk aangestelde administrateur orde op zaken stellen.

De Maasveren hoopte op clementie, maar dat was eigenlijk ijdele hoop. In de regeling voor ‘inkomensondersteuning voor ondernemers vanwege de coronacrisis’ staat duidelijk dat een te laat ingediende aanvraag moet worden afgewezen.

'Eerder aan de bel trekken'

De rechtbank vindt net als de stichting dat er sprake was van overmacht, maar deze situatie heeft nu ook weer niet zo lang geduurd dat hierdoor een tijdige aanvraag over het hoofd kon worden gezien. ‘Desnoods’ had eerder aan de bel getrokken kunnen worden bij ‘Sociale Zaken’. De Maasveren kan de 76.000 euro dus vergeten.

Dat kan er nog wel bij voor de stichting, die los van de persoonlijke tragedies toch al een zwaar jaar achter de rug heeft. De Maasveren zit al niet bepaald in de slappe was en liep maandenlang inkomsten mis door een cao-conflict. In april dit jaar slepen vandalen de kabels van de veerpont bij Lith door, wat tot een schade van duizenden euro's leidde.

Veer uit de vaart

In deze tijd kampt de stichting ook nog met personeelstekort. Dit is waarom er tussen Oijen en het Gelderse Alphen tot en met 28 augustus geen pont vaart. Om dezelfde reden blijft het veer tussen Megen en Maasbommel in Gelderland volgende week maandag en vrijdag aan de waterkant.

