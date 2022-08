Verdachte aanranding Gemert zou nog een slachtoffer (12) hebben gemaakt

De 57-jarige man die verdacht wordt van aanranding van een minderjarig, skeelerend meisje in Gemert, heeft wellicht nog een slachtoffer gemaakt. De man wordt ook verdacht van aanranding van een 12-jarig meisje in Gemert in juni. De man uit Boekel is onder voorwaarden vrijgelaten maar blijft verdachte. Een van de voorwaarden is dat hij teruggaat naar de GGZ-instelling waar hij woont. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De aanranding van het 12-jarige meisje in Gemert gebeurde op 16 juni. Deze zaak was al bekend bij de politie. Nadat de man op 30 juli werd aangehouden op verdenking van aanranding van het skeelerende meisje, bleek uit onderzoek dat hij mogelijk ook het 12-jarige meisje heeft aangerand, meldt het Openbaar Ministerie.

Toch vrijgelaten

De verdachte is woensdag voorgeleid bij de rechter. De rechter-commissaris besloot in eerste instantie dat de man nog veertien dagen vastgehouden moest worden. Maar dit besluit is onder bepaalde voorwaarden geschorst, wat betekent dat hij onder voorwaarden is vrijgelaten. Als hij deze voorwaarden schendt, wordt de man alsnog vastgezet.

Volgens het Openbaar Ministerie is een van die voorwaarden dat de man teruggaat naar de GGZ-instelling in Boekel waar hij woont. Wat de exacte inhoud is van de voorwaarden kan de woordvoerder niet zeggen.

Advocaat van Laake van de verdachte kan eraan toevoegen dat de komende maanden de verdachte de GGZ-instelling niet mag verlaten. "Zelfs als hij niet wordt veroordeeld. Mocht hij ooit weer buiten de muren van de GGZ mogen dan zal hij eerst via GPS gevolgd worden." Waarom de verdachte ooit bij de GGZ terechtkwam wilde de advocaat niet zeggen.

Strenge voorwaarden

Het Openbaar Ministerie gaat niet tegen de vrijlating in beroep: "Wij hebben wel overwogen om in hoger beroep te gaan maar we kunnen ons vinden in de voorwaarden die zijn gesteld. De voorwaarden zijn zeer streng en erop gericht om te voorkomen dat hij dit soort dingen nog een keer kan doen."

Het is nog niet duidelijk wanneer de man voor de rechter moet verschijnen. Het Openbaar Ministerie doet nog verder onderzoek. Of de zaak ook voor de rechter komt, is nog onduidelijk.

