Jannette zwaargewond achtergelaten na aanrijding: 'Droom er elke nacht van'

Veel kan Jannette Jansen zich er niet van herinneren, maar haar verwondingen laten er geen twijfel over bestaan. Ze is door het oog van de naald gekropen op maandag 25 juli. Op de Jan Heijnstraat in Tilburg werd ze bij de oversteekplaats bij de Albert Heijn XL aangereden door een auto.

De bestuurder reed door en liet de 47-jarige vrouw zwaargewond achter. "Ik zie de auto van dit roekeloze monster nog elke nacht op mij afkomen in mijn dromen." Wie haar heeft aangereden op Roze Maandag en met wat voor auto, weet Jannette niet. Camerabeelden zijn nog niet gevonden. De Tilburgse hoopt met de politie dat de getuigenoproep meer aanknopingspunten oplevert. "Het was een grote grijze auto en die moet schade aan de motorkap en voorruit gehad hebben door de klap", vertelt ze.

"Ik hoopte nog dat de auto mij zou missen."

Jannette ging 's ochtends boodschappen doen. "Ik stak rond half twaalf bij groen licht over en zag die auto op Max Verstappen-snelheid aankomen. Ik was al halverwege en liep door in de hoop dat hij mij net zou missen." De auto reed volgens Jannette half op de andere weghelft en schepte haar toch.

De oversteekplaats op de Jan Heijnsstraat in Tilburg (foto: Collin Beijk).

Ze belandde op de motorkap en werd gelanceerd. "Ik weet nog dat ik met mijn linkerwang de ruiterwisser heb gevoeld en de voorruit hoorde kraken", vertelt de Tilburgse vanuit revalidatiecentrum Merlinde in Breda. Na de klap raakte ze buiten bewustzijn.

"Thuis kwam de pijn, ik moet stijf van de adrenaline hebben gestaan."

Toen ze bijkwam op straat zat er een oudere dame naast haar. "Zij heeft mij in de auto gezet en thuisgebracht." Jannette heeft geen idee wie deze dame is en komt graag met haar in contact. "Ik moet stijf van de adrenaline hebben gestaan, want thuis kwam de helse pijn." Achteraf beseft ze dat ze beter had kunnen wachten op de politie en ambulance bij de oversteekplaats. "Je zit alleen in een roes en wil alleen maar weg daar. Ik voelde mij zo bekeken", zegt ze. Haar broer brengt Jannette uiteindelijk naar de huisarts. Die schrikt van haar toestand en laat direct een ambulance komen.

"Ik ben kapot van binnen en heb nog een heel lange weg te gaan."

Jannette liep een zware hersenschudding op, gekneusde ribben, een scheur in haar bekken en ook haar rug en nekwervel zijn beschadigd. Gewoon staan of lopen kan ze niet en een operatie volgt nog waarschijnlijk. "Aan de buitenkant heb ik vooral blauwe plekken, maar inwendig ben ik kapot. Ik heb nog een heel lange weg te gaan." Morfine maakt de pijn dragelijk. Ze moet nu zes weken revalideren in Breda, daarna volgt thuiszorg en de kans is groot dat Jannette verder moet leven met hulpmiddelen. Dat is pijnlijk, omdat ze zelf juist zorgverlener is. "Ik ben psychiatrisch verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar de vraag is of ik dat werk ooit nog fysiek aankan."

"Wat bezielt iemand om mij daar voor dood achter te laten?"

Jannette hoopt op gerechtigheid en dat er toch iemand beelden heeft van het ongeluk, de beschadigde auto of de auto herkent. "Elk detail kan helpen om deze wegpiraat te pakken." De auto reed door over de Sint Ceciliastraat richting de Hart van Brabantlaan en kan daarna verschillende kanten zijn op gegaan. Naast gerechtigheid wil Jannette antwoorden. "Wat bezielt je om door te rijden en mij daar voor dood achter te laten?" Ze wil de dader duidelijk maken wat het ongeluk met haar heeft gedaan. "Mijn hele leven staat op zijn kop en ik ben bang dat ik de rest van mijn leven afhankelijk ben."