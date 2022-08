Dief neemt enorme palmboom mee in scootmobiel en wordt betrapt

Het was een eigenaardig tafereel donderdagavond aan de Oude Rijksweg in Best: een man lopend langs een scootmobiel met op de zitting een grote palmboom in pot. Ook de politie keek ervan op en ging daarom poolshoogte nemen. Met succes, want de man bleek de palmboom (met een waarde van 345 euro) te hebben gestolen van de nabijgelegen Hornbach.

