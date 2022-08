Palmboom, kerstboom en reuzenrad: dit zijn de gekste diefstallen in Brabant

Het dievengilde ziet werkelijk overal waarde in en gaat met allerlei spullen aan de haal in onze provincie. Zo leuren ze met een palmboom, met een reuzenrad gemaakt van K’NEX of ze stoppen een stel schapen in de kofferbak van een auto. We zetten de meest gekke diefstallen in Brabant voor je op een rij.

Drie schapen in een kofferbak

Er zaten drie schapen en drie Roemenen in een auto, en nee dit is geen mop. De Koninklijke Marechaussee trof dit gemêleerde gezelschap aan in Oss. De dieren waren weggehaald bij een schapenhouder in Oss, waarschijnlijk voor het vlees. Ze zaten opgesloten in de kofferbak. De dieren zijn net op tijd gered en uiteindelijk door de schapenhouder opgehaald.

Met een frietkar aan de haal

Een alerte buurtbewoner belde de politie toen hij midden in de nacht rare geluiden hoorde in zijn straat in Roosendaal. Twee mannen en een vrouw probeerden op dat moment een frietkar te stelen om de hoek. Ze wilden de kar net aan een auto hangen toen de politie ze tegen hield. De mannen van 32 en 49 jaar oud en de 29-jarige vrouw zijn aangehouden en de frietkar is teruggebracht naar de eigenaar.

Kaas is kostbaar 1600 kilo kaas verdween in april bij een grote kaasboerderij in Fijnaart. Kaas is kostbaar en gewild vanwege de dure grondstoffen in combinatie met al het handwerk dat erin zit. Het levert de dieven veel geld op, wist belangenvereniging Bond van Boerderij-Zuivelbereiders te vertellen. De 1600 kilo kaas is goed voor zo’n 21.000 euro. De kazen gaan vaak meteen de grens over richting Oost-Europa. Volgens de belangenvereniging gaat het om goed georganiseerde misdaad.

Een daad die indruk maakte: 'Opa K'NEX' zijn reuzenrad gestolen

Anton van der List kon zijn ogen niet geloven toen hij op zondag 10 januari de hal van zijn galerijflat in liep. Dieven hadden zijn meer dan twee meter hoge reuzenrad van constructiespeelgoed K'NEX gepikt. "Ze hebben mijn passie gestolen", vertelde een verdrietige Anton aan Omroep Brabant. Hij werkte al twee jaar aan het enorme reuzenrad. Gebouwd van duizenden stukjes K'NEX, met poppetjes van Playmobil in de stoeltjes die hun rondjes draaien. Drie jongen mannen hadden het bouwwerk gestolen en er is nooit meer een spoor van gevonden. Maar ‘Opa K’NEX’ werd landelijk nieuws en kreeg ontzettend veel hartverwarmende brieven en reacties. En zelfs een nieuw reuzenrad.

Kerstballen rollend over straat

Ook een compleet versierde kerstboom is gewild onder de gappers in Brabant. In een seniorenflat in Bergeijk stond een feestelijke kerstboom in de hal. Een dief nam de boom met grof geweld mee en liet een spoor van vernieling achter. De kerstballen werden gevonden tot in een steegje verderop, maar daar liep het spoor dood. Lang heeft de dief niet genoten van zijn buit. Een dag later pakten ze hem op en de boom kwam terug naar Bergeijk. Al hadden ze daar ondertussen alweer een nieuwe boom opgetrommeld, met gratis kerstspullen met dank aan de kringloopwinkel.

Groentetuin geplunderd

Heb je een moestuintje van negen vierkante meter met één aubergine en twee pompoenen, zijn opeens al die met liefde gekweekte groente verdwenen. Dat overkwam de hobbytuinders van buurttuin de Biezen in Oss. De buurttuin werd daarom tijdelijk gesloten voor publiek. . "We hopen dat de daders zich zo realiseren dat dit niet de bedoeling is. Of dat de deelnemers misschien wat beter opletten”, vertelde een woordvoerder van de moestuin destijds. De groentedieven zijn uiteindelijk nooit gepakt.

Met je scootmobiel een palmboom stelen

Het was een eigenaardig tafereel donderdagavond aan de Oude Rijksweg in Best: een man lopend langs een scootmobiel met op de zitting een grote palmboom in een pot. Ook de politie keek ervan op en ging daarom poolshoogte nemen. Met succes, want de man bleek de palmboom (met een waarde van 345 euro) te hebben gestolen bij de nabijgelegen Hornbach.