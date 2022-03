Dieven stelen 161 kazen van kaasboerin Gerda: 'Wie doet nou zoiets?'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Dieven stelen 161 kazen van kaasboerin Gerda: 'Dit is bizar'

Ze is boos en verdrietig tegelijk. Bij kaasboerin Gerda uit Fijnaart is voor 21.000 euro aan kaas gestolen, er zijn 161 kazen meegenomen door de dieven. Het moet een hele klus geweest zijn, want de kazen wegen tien kilo per stuk. "Ik was volledig verbluft want wie doet nou zoiets? Je er werkt kneiterhard voor en dan wordt in een nacht alles kapot gemaakt.”

“Toen mijn man ‘s morgens de koeien wilde gaan melken, voelde hij al meteen nattigheid. Hij zag dat de deur naar de schuur openstond en even later bleek dat ook de deur van de kaasopslag open was. Er bleek dat er een enorme hoeveelheid kazen was gestolen”, vertelt Gerda.

"Ze moeten ons in de gaten hebben gehouden."

De dieven hebben voornamelijk de belegen en jong belegen kazen van elk tien kilo per stuk meegenomen. De oude kazen zijn blijven liggen, waarschijnlijk omdat die op de bovenste planken lagen. Volgens de kaasboerin wisten de dieven precies hoe en waar ze hun slag konden slaan. “Ze moeten ons een tijdje in de gaten hebben gehouden. Onze poort is namelijk altijd dicht behalve op de dag wanneer de melkrijder langskomt. Dat moeten ze hebben geweten.” “Ze zijn ook langs ons huis gekomen. Ik kan mijzelf wel voor de kop slaan dat ik niks gemerkt heb. Je voelt je gewoon niet veilig en dat is een heel naar gevoel. Het zal echt wel weer even duren voordat ik weer vertrouwen krijg in mensen.”

"Ik hoef de kazen niet meer terug."