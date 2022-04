Kaasdieven in Fijnaart zijn geen uitzondering: 'Is georganiseerde misdaad'

Alle alarmbellen gaan af bij de belangenvereniging Bond van Boederij-Zuivelbereiders, na de diefstal van ruim 1600 kilo kaas uit een zuivelboerderij in Fijnaart eerder deze week. “We moeten nu goed op onze kazen gaan passen”, zegt voorzitter Theo Dekker. “Het gaat hier niet om zomaar kaasdieven. Dit is goed georganiseerde misdaad." Volgens hem is er voor de dieven grof geld te verdienen met de kazen.

Jong belegen, belegen of oud. Voorkeur voor een specifieke kaas lijken de dieven niet te hebben. Ze nemen mee waar ze bij kunnen. Dekker: "Meestal zijn ze enkele dagen ervoor al op verkenning in de boerderijwinkel geweest, zodat ze precies weten wat ze moeten pakken."

"We worden hier wel een beetje bang van", vertelt Dekker tegen Omroep Brabant. Volgens de bestuursvoorzitter gaan kaasdieven vaak erg brutaal te werk. "Ze deinzen niet terug om met grof geweld een kaasboerderij binnen te komen. In no time gooien ze hun bus vol en gaan ze ervandoor."

Dekker leeft mee met de slachtoffers van de diefstal in Fijnaart. "Dat je inbrekers op je erf hebt, is natuurlijk nooit prettig. We weten maar al te goed hoeveel ambacht er in de kazen zit." En het is juist al dat werk in combinatie met de dure grondstoffen die de kaas kostbaar en gewild maakt. Het levert de dieven doorgaans dan ook een grote som geld op. In het geval van de diefstal in Fijnaart zeker 21.000 euro.

Volgens de voorzitter gaan gestolen kazen vaak meteen de grens over richting Oost-Europa. "Daar worden ze verder verhandeld. In het verleden zijn er verschillende meldingen geweest dat de producten naar Rusland gingen. Vanwege een economische boycot is daar al een tijd lang geen Nederlandse kaas te koop.” Of de West-Brabantse kazen daar nu ook zullen opduiken, kan de bondsvoorzitter niet zeggen.