Man op scootmobiel probeert enorme palmboom van 345 euro te stelen

Het was een eigenaardig tafereel donderdagavond aan de Oude Rijksweg in Best: een man lopend langs een scootmobiel met op de zitting een grote palmboom in een pot. Ook de politie keek ervan op en ging daarom poolshoogte nemen. Met succes, want de man bleek de palmboom (met een waarde van 345 euro) te hebben gestolen bij de nabijgelegen Hornbach.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De man liep rond kwart over negen donderdagavond naast een scootmobiel over de Oude Rijksweg in Best. De palmboom had hij op de zitting van de scootmobiel gezet. “Omdat wij wisten dat de Hornbach palmbomen in het assortiment heeft en om negen uur gesloten was, besloten wij een onderzoek in te stellen”, schrijft de politie op Facebook.

"Even geen tropisch uitzicht."

Al snel bleek dat de palmboom gestolen was, het prijskaartje van de winkel hing er nog aan. “De verdachte zit ingesloten en heeft even geen tropisch uitzicht”, aldus de politie. De boom is meteen teruggebracht naar de winkel. Hoe de diefstal kon plaatsvinden zal onderzoek uitwijzen, zo laat de politie na afloop weten. “Mogelijk dat er getuigen of camerabeelden zijn.” Een kijkje bij de Hornbach in Best leert dat de palmbomen veelal buiten staan, en zelfs pal naast de ingang. Medewerkers willen niet reageren op het voorval. LEES OOK: Palmboom, kerstboom en reuzenrad: dit zijn de gekste diefstallen in Brabant