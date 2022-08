Jasprit vreest dat ze niet kan afstuderen in Breda: ‘Kan geen kamer vinden’

“Kom niet naar Brabant als je geen kamer hebt”, is de dringende boodschap van opleidingen in onze provincie aan buitenlandse studenten. En die geven daaraan noodgedwongen gehoor. Zoals Jasprit Singh (19) uit Duitsland. Ze wilde in Breda Internationaal Management gaan studeren bij Avans. Maar helaas: ze kon geen woning vinden.

“Het maakt me heel gespannen”, zegt Jasprit over haar situatie. Ze heeft haar plannen moeten omgooien. "Door die vreselijke toestand met huisvesting heb ik met mijn universiteit gepraat. Die heeft mij toestemming gegeven mijn studie te starten in Duitsland, aan de universiteit in Reutlingen."

Over twee jaar hoopt Jasprit dat ze alsnog naar Breda kan, om haar studie af te maken. En dat geeft haar nu al de bibbers: “Want over twee jaar moet ik opnieuw op zoek naar een kamer. Maar hoe zal de situatie dan zijn? Als ik dan geen plek vind, kan ik niet afstuderen. Daar ben ik nu al bang voor.”

“Dat was hard nodig”, zegt Cober erover. “Het merendeel van de studenten die wil komen, kan niet aan een woning komen. Er is gewoon veel te weinig woonruimte voor deze doelgroep. In Eindhoven, Tilburg, eigenlijk in alle studentensteden.”

Ook Avans, waar Jasprit wil gaan studeren, probeert iets voor de internationale studenten te doen. Ze hebben alleen al in Breda 430 internationale studenten. Avans werkt met een ‘house hunter’. Die heeft tot nu toe veertien matches gemaakt tussen verhuurders en internationale Avans-studenten. Ook looft de instelling aan leraren en studenten 100 euro tipgeld uit voor een geslaagde match. Daarnaast gaat de instelling onderzoeken of het mogelijk is studenten tijdens hun studie op de campus te laten wonen.

Voor Jasprit is dit nu te laat. Ze begint na de vakantie in Reutlingen aan haar studie. Dat de situatie op de Nederlandse huizenmarkt zó beroerd is, had ze vooraf niet verwacht: “Ik heb veel gezocht op Facebook. En dan zie je dat veel verhuurders internationale studenten weren. En verhuurders die er wel voor open staan, gaven niet eens een reactie als ik ze schreef. We hebben dus niet veel opties. In Reutlingen ben ik op maandag begonnen met zoeken naar een kamer en ik heb nu al twee aanbiedingen. Zo veel makkelijker dan in Breda.”