Direct ingrijpen nodig in Eindhovense wijk: 'Escalatie dreigt'

De camerazuil in Vaartbroek. Cameratoezicht vanwege een 'gespannen leefsituatie'.

In de Eindhovense wijk Vaartbroek heerst opnieuw een gespannen leefsituatie, die direct ingrijpen nodig maakt. Dit meldt de gemeente. Volgens de politie is er sprake van aanzienlijke overlast, die doorlopend uit de hand kan lopen. Om erger te voorkomen, is er een camerazuil geplaatst.

