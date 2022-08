Sluis Grave wordt zondag gemaakt, hopelijk dan minder lange wachttijden

De wachttijden voor de sluis bij Grave gaan na dit weekend wat korter worden. Rijkswaterstaat gaat zondag een kapot onderdeel vervangen waardoor de sluis weer op volle capaciteit gebruikt kan worden. De sluis wordt nu veel gebruikt als omleidingsroute omdat de sluis bij het Gelderse Weurt eruit ligt. De wachttijden liepen soms op tot twaalf uur.

De sluizen bij Weurt, vlakbij Nijmegen, zorgen voor de waterfiles. Deze sluis heeft twee kolken, zeg maar doorgangen, die allebei gesloten zijn. De ene sluis door het lage water en bij de andere doorgang zijn de tandwielen kapot die nodig zijn om de sluisdeuren te bedienen.

Schepen die via die vanaf de Maas naar de Waal willen varen moeten daarom allemaal omvaren en moeten door de sluis van Grave. Daardoor ontstonden lange botenfiles. Maar ook deze sluis heeft zo zijn problemen.

Versleten scharnier

Een van de schuiven van de sluis heeft een versleten scharnier. Zo’n schuif zorgt voor de aan- en afvoer van water, wat nodig is om het hoogteverschil te overbruggen. Nu doet een van die schuiven het niet waardoor het schutten een stuk langzamer gaat. Een onderdeel hiervoor was besteld en zou zo’n tien weken onderweg zijn.

Het ziet er echter naar uit dat het onderdeel al binnen is en de sluis bij Grave dit weekend gerepareerd kan worden. Dat gaat Rijkswaterstaat zondag van vier uur 's middag tot tien uur 's avonds doen. Daarvoor moet wel de hele sluis dicht.

Maar zegt Rijkswaterstaat: “In dit tijdvak is er aanzienlijk minder beroepsvaart, zijn de recreatieschippers veelal in een jachthaven aangemeerd en voldoen we aan de voorwaarde dat de werkzaamheden vanwege veiligheid bij daglicht worden uitgevoerd. Met dit tijdslot proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.”

Minder lang wachten

Als het goed is, zullen vanaf maandag de wachttijden voor de sluis bij Grave korter zijn. Dit omdat het schutten dan weer een stuk sneller gaat. De verwachting is dat de sluis bij Weurt tot eind augustus gestremd is.

