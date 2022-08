Binnengluren op de camping: Mandy en Bo ervaren echte vrijheid in hun busje

Kamperen, met je voeten in het gras en hele dagen barbecueën. Voor veel vakantiegangers is een camping het walhalla. We kijken deze zomer binnen bij kampeerders in Brabant, vandaag zijn dat Mandy en haar 3-jarige dochter Bo uit het Limburgse Echt. Zij verblijven met hun knusse camperbusje op de Eurocamping in Vessem.

Een verlaten camperbusje met een daktent staat op een veldje tussen grote campers. Moeder Mandy komt met haar dochtertje Bo aanlopen. Natte haren, recht uit het zwembad. Ze zijn een uur geleden gearriveerd op de Eurocamping in Vessem en meteen het water ingedoken. “We zitten nog in de proeffase”, zegt ze lachend. In het voorjaar kochten haar ouders het camperbusje, met als doel ultieme vrijheid voor hun dochter. Want in het dagelijks leven moet er al zoveel. Als alleenstaande moeder heeft ze drukke jaren achter de rug, met werk, een opleiding en het ouderschap. “Ik heb me afgevraagd, hoeveel ballen heb ik in de lucht gehouden de laatste jaren."

"Dit geeft mij echt rust. Dat je weg bent. Niks om je heen, de telefoon gaat op stil en blijft in de bus."

Ze hebben wat dagen en weekenden geoefend, op verschillende plekken in Nederland. “De allereerste keer zijn we samen met opa en oma gegaan, als we dan iets zouden vergeten, hadden we nog een back-up. Het was even puzzelen, wat heb ik nodig en hoe werkt ’t het beste? Kan ik de luifel alleen uitklappen? Ik heb de bustent verschillende keren opgezet en afgebroken. Nu weet ik hoe het werkt, ik kan het alleen.”

Mandy en Bo hebben met hun camperbusje alles wat ze nodig hebben.

Het gevoel van ultieme vrijheid beleven ze nu al. Zodra de camper op z’n plek staat, vliegt de kleine uit naar het speelveldje terwijl Mandy de boel op z'n plek zet. “'Ik ga spelen mama, doei!', klinkt het dan. Als ik dan voor de bus zit en haar zie spelen, daar doe ik het voor. Dit geeft mij echt rust. Dat je weg bent. Niks om je heen, de telefoon gaat op stil en blijft in de bus. Als iemand me nodig heeft, bel ik wel een keer terug. Je bent tegenwoordig constant bereikbaar. Heerlijk als je dat even niet bent.”

Bo sjeest het veld rond op haar loopfietsje en vermaakt zich goed. "Ze vraagt in het dagelijks leven drie keer per week, 'Mam, gaan we op vakantie'?"

Veel heeft het tweetal uit Limburg niet nodig. Mandy wil vooral fatsoenlijk kunnen slapen, zitten en haar eten kunnen koelen. “Die kleine heeft genoeg aan water en zand en is snel tevreden. Als zij zich amuseert, is het voor mij ook goed. Ik heb daar geen gekkigheid bij nodig.”

"Ik wil Bo een stukje vrijheid meegeven, de mooie dingen van de natuur."

Om te zitten heeft ze een inklaptafel en twee stoelen bij zich. In de bus staat een klein kastje met een waterpunt en op de grond een koelkastje. Koken doen ze buiten op een kookpitje. Er staat een wc'tje voor Bo en er staan wat losse spullen in ladekastjes achterin. "Ik wil het simpel, je hebt wat dingen nodig om het fijn te hebben, meer hebben we niet nodig." Slapen doen ze in de daktent. “Met twee volwassenen lig je heel dicht op elkaar, maar wij tweetjes past prima.” De kleine Bo klimt ’s avonds zelf in haar mandje. “Een handje eronder en ze is zo boven.”

Achterin de bus kan ze veel kwijt in kastjes. Bij thuiskomst haalt Mandy alleen het laatje met kleren en schoenen eruit, de rest blijft staan voor de volgende reis.

Het bed waar Mandy en Bo slapen, 'past precies met ons tweetjes'.