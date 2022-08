Aydin C. kan levenslang krijgen voor het online afpersen van Amanda Todd

Een Canadese jury heeft de Tilburger Aydin C. zaterdagmiddag (lokale tijd) schuldig bevonden aan het online afpersen van de Amanda Todd uit Canada. Dat melden Canadese media. Het destijds 15-jarige meisje maakte in 2012 een einde aan haar leven. De straf die de Tilburger krijgt, wordt later bekend. Hij kan levenslang krijgen.

De tiener maakte een eind aan haar leven als gevolg van zogeheten sextortion, dat is afpersing met seksueel getint beeldmateriaal. Een filmpje dat Todd op YouTube zette en waarin ze haar wanhoop uitsprak, maakte haar zaak wereldnieuws.

De jury heeft Aydin C. schuldig bevonden aan afpersing, twee aanklachten wegens het bezit van kinderporno en digitale stalking en het lastigvallen van een minderjarige. Hij kan nu levenslang krijgen, de maximale straf die in Canada staat op sextortion. De minimumstraf daarvoor ligt op vier jaar gevangenis. Voor het lastigvallen van Todd kan C. tussen de 1 en 14 jaar celstraf krijgen.

Volgens de aanklagers in Canada was C. degene die Todd online lastig viel. Hij is in 2018 in Nederland al veroordeeld voor digitale stalking en afpersing. In Canada is C. aangeklaagd voor onder meer afpersing van Todd, maar hij stond niet terecht voor haar dood.

Uitgeleverd

De 44-jarige C. werd in december 2020 uitgeleverd aan Canada. Ongeveer twee maanden geleden begon het proces tegen hem bij het Hooggerechtshof in New Westminster, een voorstad van het Canadese Vancouver. De twaalf juryleden kwam binnen een dag tot een schuldigverklaring.

De uitspraak werd bijgewoond door de moeder van Amanda Todd. Ze reageerde luidruchtig op elke schuldigverklaring van het ten laste gelegde in het vonnis.

De advocaat van C., de aanklager en de rechter komen op 12 augustus bijeen om te af te spreken wanneer de zitting over de straf is. Meestal duurt het een aantal weken voordat de straf wordt bepaald.

Omroep Brabant maakte een documentaire over de zaak Amanda Todd: