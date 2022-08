112-nieuws: botsing in Wilbertoord • brand in garage

17.10

Na het dodelijke ongeluk bij de Highland Games in Geldrop vanmorgen, is de politie aan het eind van de middag nog altijd bezig met het onderzoek in de kasteeltuinen in Geldrop. de tuin is voor een groot deel afgesloten voor het publiek. De politie maakt onder meer gebruik van een drone bij het onderzoek, om de situatie vanuit de lucht in kaart te brengen.

