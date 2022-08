112-nieuws: botsing in Wilbertoord • geen treinen vanwege bermbrand

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

13.27 Geen treinverkeer vanwege bermbrand Tussen Gilze en Tilburg rijden sinds kwart over een zondagmiddag geen treinen vanwege een bermbrand. De NS hoopt dat het treinverkeer rond kwart over twee weer volgens schema moeten rijden.

12.49 Dode tijdens Highland Games in Geldrop Er is zondag een dode gevallen tijdens de open Nederlandse kampioenschappen Highland Games in Geldrop. Dat meldt de politie. Na het ongeluk, dat kort voor de middag gebeurde, werden verschillende hulpdiensten waaronder een traumaheli opgeroepen maar het slachtoffer was niet meer te redden. LEES OOK: Dode bij Highland Games in Geldrop, slachtoffer geraakt door metalen bal Wachten op privacy instellingen...

12.45 Botsing in Wilbertoord Op de kruising van de Noordstraat met de Boompjesweg in Wilbertoord botste zondagmiddag een zogenaamd MMBS-voertuig - een motorvoertuig met beperkte snelheid - achter op een auto. Hierbij is niemand gewond geraakt. Beide voertuigen hebben schade. Nog niet duidelijk of ze gesleept worden. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Waarschijnlijk heeft auto willen afdraaien. De botsing vond plaats op de kruising van de Noordstraat met de Boompjesweg in Wilbertoord (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).

10.38 Wielrenners gewond na harde val Twee wielrenners zijn zondagochtend gewond geraakt in Breda. Ze maakten deel uit van een groep wielrenners die daar reed. Hun sturen raakten elkaar. Daarop kwamen de twee hard ten val. Ze zijn nagekeken door ambulancemedewerkers.

10.36 Dronken automobilist aangehouden op A4 Een dronken automobilist is zaterdagnacht aangehouden op de A4 bij Steenbergen. Het rijbewijs van de 21-jarige Rotterdammer is ingevorderd. Hij kreeg een rijverbod van zeven uur. "Uit onderzoek bleek dat hij al vaker betrapt is op hetzelfde feit", laat de politie weten.

10.04 Medewerker casino verjaagt overvallers De overval op het Flash Casino aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek is zaterdagnacht voorkomen door een medewerker. De medewerker wilde rond kwart over twee het casino sluiten, toen de twee overvallers op hem afkwamen. Ze probeerden hem te overmeesteren en het gebouw binnen te dringen. Maar de medewerker wist hen van zich af te houden door te zwaaien met zijn tas. Daarop renden de overvallers weg. LEES OOK: Overval op casino mislukt, medewerker verjaagt duo met tas De politie kwam na de poging het casino in Hilvarenbeek te overvallen met meerdere auto's ter plaatse (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

09.33 Auto crasht op A16 Een auto is zondagochtend gecrasht op de A16 tussen knooppunt Galder en de afslag Rijsbergen. De bestuurder raakte de vangrail aan de rechterkant van de weg, botste vervolgens ook aan de linkerkant tegen de vangrail en de auto eindigde op zijn kant op de weg. De bestuurder raakte gewond. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen... De vangrail langs de A16 bij Rijsbergen is zwaar beschadigd (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

09.28 Inbrekers sporthal aangehouden Twee mensen zijn zaterdagavond aangehouden in Roosendaal. Een buurtbewoner had gezien hoe zij vanaf het dak probeerden een raam van een sporthal aan de Jadedijk te forceren. Toen agenten en hondenbegeleiders aankwamen, hoorden zij verschillende geluiden vanuit de sporthal. Na aanroepen kwamen de twee verdachten tevoorschijn. Onder dreiging van diensthond Paco werden ze aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen en een 29-jarige man, beide uit Roosendaal.

08.45 Inbrekers blijken konijnen De politie werd zaterdagnacht gewaarschuwd omdat iemand verdachte geluiden hoorde vanuit een schuur in Lieshout. Daar aangekomen bleek er geen sprake van inbrekers. Het geluid werd veroorzaakt door konijnen, laat de politie weten. "Loos alarm dus."

08.25 Vechtpartijen in Helmond: politie 'in linie' veegt straat schoon In het horecagebied van Helmond braken zaterdagnacht meerdere vechtpartijen uit. Het ging allereerst mis bij de Borrelbar aan de Steenweg in Helmond. Daar stond een groep van ongeveer honderd mensen buiten, waar de vlam in de pan sloeg. Een uur later ontstonden er weer vechtpartijen, bij de uitloop van een evenement aan de Kromme Steenweg. Op beide locaties werd de straat door de politie schoongeveegd. Twee mensen zijn aangehouden. LEES OOK: Ongeregeldheden in centrum Helmond: politie 'in linie' veegt straat schoon Foto: Facebook politie Helmond.

07.34 Auto crasht op A27 Een automobilist is zondagochtend na een achtervolging gecrasht op de A27 vlakbij Nieuwendijk. "De inzittenden zijn gewond geraakt en worden behandeld", laat de politie weten. "Zij zijn ook aangehouden." De weg is afgesloten voor verder onderzoek. LEES OOK: Spookrijder crasht tijdens politieachtervolging over A27 Wachten op privacy instellingen...

03.35 Poging overval casino Hilvarenbeek Er is zaterdagnacht geprobeerd het Flash Casino aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek te overvallen. Mensen zouden volgens de politie geprobeerd hebben rond twee uur 's nachts het gebouw binnen te komen, maar dit lukte niet. Ze zijn gevlucht. Meer informatie ontbreekt vooralsnog. Wachten op privacy instellingen... De politie kwam na de poging het casino in Hilvarenbeek te overvallen met meerdere auto's ter plaatse (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

00.54 Bejaarde vrouw opgelicht Een 90-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode is zaterdagavond beroofd van haar bankpas. Ze werd opgebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Korte tijd later stond er iemand bij haar aan de deur aan het Ameroyenhof. Die kreeg haar bankpas en sieraden mee. Deze verdachte liep daarna via de Neulstraat richting de Dommelstraat. Vervolgens werd met de bankpas van de bejaarde vrouw geld gepind.

23.57 Klant betaalt slechts deel van boodschappen Een 51-jarige man uit Veghel is zaterdagavond aangehouden nadat een alerte klant zag dat hij slechts een deel van zijn boodschappen afrekende aan de kassa van de Jumbo in Sint-Oedenrode. De man had voor bijna zestig euro aan boodschappen niet bij de kassa aangeboden. De man kreeg een boete van 475 euro.