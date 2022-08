112-nieuws: poging overval casino Hilvarenbeek • crash auto op A27

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

07.34 Auto crasht op A27 Een automobilist is zondagochtend na een achtervolging gecrasht op de A27 vlakbij Nieuwendijk. "De inzittenden zijn gewond geraakt en worden behandeld", laat de politie weten. "Zij zijn ook aangehouden." De weg is afgesloten voor verder onderzoek.

03.35 Poging overval casino Hilvarenbeek Er is zaterdagnacht geprobeerd het Flash Casino aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek te overvallen. Mensen zouden volgens de politie geprobeerd hebben rond twee uur 's nachts het gebouw binnen te komen, maar zijn gevlucht. Meer informatie ontbreekt vooralsnog. Wachten op privacy instellingen... De politie kwam na de poging het casino in Hilvarenbeek te overvallen met meerdere auto's ter plaatse (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

00.54 Bejaarde vrouw opgelicht Een 90-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode is zaterdagavond beroofd van haar bankpas. Ze werd opgebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Korte tijd later stond er iemand bij haar aan de deur aan het Ameroyenhof. Die kreeg haar bankpas en sieraden mee. Hij liep daarna via de Neulstraat richting de Dommelstraat. Vervolgens werd met de bankpas van de bejaarde vrouw geld gepind.

23.57 Klant betaalt slechts deel van boodschappen Een 51-jarige man uit Veghel is zaterdagavond aangehouden nadat een alerte klant zag dat hij slechts een deel van zijn boodschappen afrekende aan de kassa van de Jumbo in Sint-Oedenrode. De man had voor bijna 60 euro aan boodschappen niet bij de kassa aangeboden. De man kreeg een boete van 475,00 euro.