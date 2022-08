Medewerker van casino jaagt overvallers weg

Twee mannen hebben zaterdagnacht geprobeerd het Flash Casino aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek te overvallen.

Een medewerker van het casino wilde rond kwart over twee het casino sluiten. Op dat moment probeerden de overvallers hem te overmeesteren en het casino binnen te dringen.

Wegrennen

De twee verdachten, allebei in donkere kleren, kwamen op de medewerker af. Die wist hen van zich af te houden door te zwaaien met zijn tas. De twee mannen zijn weggerend via een pad in de buurt, richting de Kapittelstraat.

De politie was snel aanwezig maar heeft de verdachten niet meer aangetroffen in de omgeving. Een vrouw die boven het casino woont, kreeg niets meer van alle commotie, laat ze aan Omroep Brabant weten.

Oudenbosch

Drie weken geleden vond er ook al een overval plaats bij een casino, toen bij het Players Casino in Oudenbosch. Die overvallers kwamen rond sluitingstijd binnen, dreigden met een mes en een vuurwapen en konden met een onbekend geldbedrag wegkomen.

