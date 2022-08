Buurvrouw werd wakker van overval op casino: 'Ik hoorde paniek'

Yolanda schrok zaterdagnacht rond twee uur wakker van een hoop kabaal. "Ik hoorde iemand in paniek roepen 'politie, politie!'." Haar twee honden sloegen aan en bleven maar blaffen. Toen Yolanda beneden ging kijken, bleek dat aan de overkant van de straat werd geprobeerd een overval te plegen op het Flash Casino aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek.

Yolanda werd wakker van alle tumult. Ze hoorde de casinomedewerker schreeuwen om hulp. "Ik dacht, wat is er toch aan de hand?" Ze twijfelde geen moment en ging naar beneden om poolshoogte te nemen. Eenmaal beneden zag ze dat de politie en een beveiligingswagen de straat in kwamen rijden. De overvallers waren toen al weg. Vliegensvlug zette de politie de straat af voor een buurtonderzoek. Het is nog niet bekend of dat iets heeft opgeleverd in de zoektocht naar de identiteit van de overvallers.

Yolanda woont al 25 jaar in de Paardenstraat, tegenover het casino. Ze zit op een paaltje tegenover het casino en vertelt rustig haar verhaal. Heel erg ondersteboven van de commotie is ze niet. "Er gebeurt hier wel vaker wat in de straat. Vroeger zat hier ook een juwelier. Daar is ooit een ramkraak geweest", herinnert ze zich. Ook bij het casino zou al vaker een overval zijn geweest. De medewerker van het casino kwam met de schrik vrij.