Ouder echtpaar gewond bij overval in huis: 'Stel weerde zich kranig'

Bij een overval in een huis aan de Grevenschutweg in het buitengebied van Valkenswaard is zondagnacht een ouder echtpaar gewond geraakt. Ze zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht, de man op een brancard. De overval was zondagnacht rond halfeen.

Volgens de politie kwamen twee of drie overvallers het huis binnen en belaagden zij de bewoners die al boven waren. "Het stel weerde zich kranig", laat een woordvoerder weten. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor. Of zij iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Een ruit van het huis is kapot. Of de overvallers hierdoor naar binnen zijn gegaan, wordt onderzocht. Heli

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de daders, onder meer met een helikopter, maar ze werden niet meer gevonden. Volgens een 112-correspondent had iemand in de buurt eerder in de week al vreemde mensen in de buurt van dit huis gezien.

De overval in Valkenswaard vond rond halfeen zondagnacht plaats (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Een ruit van het huis in Valkenswaard is gesneuveld (foto: Rico Vogels/SQ Vision).