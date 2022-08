Man (83) op de trap oog in oog met overvallers, jaagt hen zelf het huis uit

De 83-jarige bewoner van het huis aan de Grevenschutweg in Valkenswaard, waar zondagnacht overvallers binnendrongen, heeft hen hoogstpersoonlijk het huis uit gejaagd. Dat laat de politie weten.

De overval vond rond halfeen 's nachts plaats. De bewoner kwam op de trap oog in oog te staan met de indringers. Hij ging met hen in gevecht. Daarbij bezeerde hij zich aan zijn hoofd, maar hij slaagde er toch in de overvallers uit zijn huis te krijgen.

Brancard

De man werd na de overval op een brancard naar een ziekenhuis gebracht. Ook zijn vrouw raakte bij de overval gewond en werd voor controle naar een ziekenhuis gebracht, maar allebei mochten ze in de loop van de maandag weer naar huis.

Volgens de politie heeft het echtpaar zich 'kranig geweerd'.

Hoodies en mondkapje

Of de overvallers ondanks het verzet van de bewoners iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

De verdachten zijn na de overval spoorloos verdwenen. Ze droegen op het moment van de overval donkere hoodies. Een van de daders droeg daarnaast een mondkapje.

'Ze zijn hem heel snel gesmeerd'

Volgens een buurman, die wakker werd van glasgerinkel en geschreeuw, heeft de overval al met al niet meer dan een paar minuten geduurd. Toen hij bij zijn buren daar aankwam, hadden de overvallers zich al uit de voeten gemaakt. "Die hadden denk ik in de gaten dat ik eropaf kwam. Dat bij ons in huis het licht aanging en dat de hond blafte. Toen zijn ze hem heel snel gesmeerd."

Voor de overvallers heeft hij geen goed woord over. "Oudere mensen mishandelen, stelletje klojo's! Ik dacht: dat moeten ze eens bij mij doen! Ik ben namelijk niet zo bang uitgevallen."

