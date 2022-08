Buurman vindt bejaard echtpaar ontredderd na overval

De overval die zondagnacht plaatsvond in een huis aan de Grevenschutweg in het buitengebied van Valkenswaard was slechts minutenwerk. Dat vertelt een buurman van de slachtoffers. Hij trof de belaagde man en vrouw na de overval hevig ontredderd aan.

De buurman schrok rond halfeen wakker. "Van glasgerinkel, toen het raam bij de buren eruit knalde. Vervolgens hoorde ik hen schreeuwen."

"Het was minuutjeswerk, even naar binnen en weer weg."

Hij had eerst nog niet in de gaten dat er sprake was van een overval. "Het zijn oude mensen die daar wonen. Misschien is een van hen gevallen tegen de ruit, dacht ik eerst nog. Ik ben er meteen naartoe gevlogen. Daar bleek dat er iets anders aan de hand was."

Politielint bij het hek van het huis.

Toen hij aankwam, hadden de twee of drie overvallers zich al uit de voeten gemaakt. "We praten echt over minuutjeswerk", benadrukt hij. "Even binnen en weer weg. Ze hadden denk ik in de gaten dat ik eropaf kwam. Dat bij ons in huis het licht aanging en dat de hond blafte. Toen zijn ze hem heel snel gesmeerd."

"Dit zouden ze eens bij mij moeten proberen!"

Zijn buren, die zich volgens de politie kranig weerden tegen de overvallers, trof hij hevig ontredderd aan. "Dit zijn mensen van ongeveer tachtig jaar oud. Dan denk ik: dat moeten ze eens bij mij doen! Ik ben namelijk niet zo bang uitgevallen. Oudere mensen mishandelen, stelletje klojo's!" De bewoners zijn na de overval naar een ziekenhuis gebracht, maar mochten in de loop van de maandagochtend terug naar huis. "Mijn vrouw gaat straks nog even naar hen toe. Hun kinderen waren er zojuist ook, om het glas op te ruimen enzovoorts." Of er bij de overval iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de daders, onder meer met een helikopter, maar ze werden niet meer gevonden.

Wachten op privacy instellingen...