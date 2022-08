Na mislukte reparatie is de sluis in Grave nu helemaal dicht

Een reparatie aan de sluis in Grave had de urenlange wachttijden zondagavond moeten verhelpen. Maar door een kapotte sensor in de gloednieuwe cilinder, ligt het scheepsverkeer nu helemaal stil. Rijkswaterstaat probeert nu met man en macht om de boel maandagmiddag weer aan de gang te krijgen.

Sven de Laet Geschreven door