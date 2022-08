Na mislukte reparatie was sluis in Grave even open, maar nu weer dicht

Het zit Rijkswaterstaat en de schepen die gebruik maken van de sluis in Grave niet mee. Een reparatie aan die sluis, zondag, had een eind moeten maken aan urenlange wachttijden. Door een kapotte sensor in een gloednieuwe cilinder kon het scheepvaartverkeer echter pas maandagmiddag om drie uur hervat worden. Daarna ging er wat mis met het regelmechanisme, waardoor schepen toch weer moesten worden tegengehouden. Inmiddels liggen er ruim dertig schepen te wachten.

Sven de Laet Geschreven door