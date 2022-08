Tandartsenorganisatie betaalde losgeld om eind te maken aan hackaanval

Tandartsenorganisatie Colosseum Dental, met de hoofdvestiging in Oosterhout, heeft losgeld betaald aan criminelen om een eind te maken aan een cyberaanval,. Dit heeft ze zelf bekend gemaakt. De organisatie gaat er vanuit dat de meeste tandartspraktijken nog deze week weer patiënten kunnen ontvangen.

Eind vorige week werd bekend dat praktijken van Colosseum Dental Nederlanand zijn getroffen door een hack. In de hele Benelux telt ze meer dan honderd vestigingen waarvan 38 in Brabant.

Afspraken met hackers

Het bedrijf laat weten dat er contact is gelegd met de cyberaanvallers en dat er afspraken zijn gemaakt over teruggave en veiligheid van gegevens. Er zijn externe specialisten in de arm zijn genomen om de gevolgen van de cyberaanval zo snel mogelijk te pareren. Ook is besloten om aangifte te doen. Eerder was bekend geworden dat het deze vorm van cybercrime direct heeft gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Colosseum Dental wil alleen via zijn website reageren. Hierop is onder meer te lezen dat het zich gedwongen voelde om afspraken met de hackers te maken: “Alleen op deze manier konden wij op deze korte termijn het risico voor alle betrokkenen minimaliseren en de praktijkvoering relatief snel herstellen.”

Ook betreurt de organisatie dat door de cyberaanval ‘onze zorgplicht voor onze patiënten zo ernstig verstoord is. Patiënten kunnen rekenen op persoonlijke excuses."

LEES OOK: Cyberaanval op tandartspraktijken van Colosseum Dental Benelux