Dinja van Liere met team naar de Spelen én brons individueel: wat een WK

Dinja van Liere heeft wereldkampioenschappen dressuur achter de rug om van te dromen. De amazone uit Uden behaalde maandag in het Deense Herning de bronzen medaille in de Grand Prix Special. Een dag eerder plaatste ze zich met de Nederlandse equipe voor de landenwedstrijd tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Van Liere kwam met haar paard Hermès tot een score van 79,407 punten. De overwinning ging naar Charlotte Fry. De Britse behaalde met Glamourdale 82,508 punten. Cathrine Laudrup-Dufour, die voor eigen publiek reed, was goed voor zilver. Met Vamos Amigos kwam ze tot een totaal van 81,322.

2022 topjaar

2022 kan dus niet meer kapot voor de bijna 32-jarige Van Liere. Een jaar geleden had ze normaal gesproken mee mogen doen aan de Olympische Spelen van Tokio. Een administratieve fout van de internationale federatie, FEI, kon echter niet tijdig worden rechtgezet. Ze ging 'slechts' als reserve mee.

Van Liere raakte door deze tegenvaller niet gedeprimeerd. Sterker nog, ze had alle vertrouwen in een goed WK, een toernooi waaraan ze nooit eerder had deelgenomen. Van Liere werd in de Deense arena als een serieuze concurrent beschouwd. Vorig jaar won ze een topwedstrijd in het gerenommeerde concours in de Duitse stad Aken en eerder dit jaar werd ze met Hermès nationaal kampioen.

'Doel foutloze proef'

Met haar landgenoten eindigde Van Liere in de landenwedstrijd als vijfde. Een plek bij de eerste zes volstond voor een olympisch ticket. Maar Van Liere was nog lang niet verzadigd. Ook tijdens de individuele wedstrijd wilde ze top presteren. “Het doel was om een foutloze proef neer te zetten", zegt ze op de website van hippische bond KNHS.

"Iedereen zei tegen me: Doe er nog maar een schepje bovenop. Maar ik heb in overleg met mijn trainer Rieky Young besloten om dat juist niet te doen, maar om foutloos te willen blijven. Dat is gelukt. Ik ben hier superblij mee."

Toch liet Hermès haar twee keer schrikken. “Maar we hadden geen grote fouten. Daarin zie je dat Hermès steeds volwassener en steeds meer ervaren wordt. Toch kan het nog beter."

