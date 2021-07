Dinja van Liere met ander paard en als reserve mee naar de Spelen

De Udense dressuurruiter Dinja van Liere vertrekt tóch naar de Olympische Spelen in Tokio. Niet met haar eigen paard Hermès, maar met een ander paard: Haute Couture. En dat ze rijdt is ook nog niet zeker: ze gaat mee als reserve.

Scores al vastgesteld

Een poging om die fout nog voor de Spelen rechtgezet te krijgen, strandde. Eerder op de dag werd bekend dat de voorlopige voorziening die nodig is om met een spoedprocedure alsnog Hermès naar de Spelen te krijgen is afgewezen. De mogelijkheid om met een ander paard mee te reizen naar Tokio lag toen al op tafel. Dat ze in dat geval mee zou gaan als reserve was toen al duidelijk.