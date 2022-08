Mysterieuze doodskist drijft in het water in Breda

Een man die maandagochtend langs de Tramsingel in Breda liep, keek vreemd op toen hij een drijvende doodskist in het water zag. Hij meldde het lugubere tafereel bij de politie.

"Luguber en erg vreemd, zo beschreef de voorbijganger de vondst die hij maandagochtend deed", vertelt een woordvoerder van de politie. "Hij alarmeerde ons direct."

Toen de agenten naar de Tramsingel kwamen, zagen zij een doodskist die op een surfplank dreef. "De kist was met een touwtje vastgebonden aan een plant op de waterkant. Een agent opende de twee deurtjes van de kist en zag gelukkig niks of niemand in de kist liggen."

De gemeente heeft de kist opgeruimd. De politie doet verder geen sporenonderzoek. "We gaan ervan uit dat het een grapje is."

Opblaaspop en babylijkje

Het is niet de eerste keer dat de politie voor een mysterieuze vondst uitrukt. Zo werd er in juli 2020 langs de A58 bij Tilburg een opblaaspop weggehaald die tegen een hoogspanningsmast stond. Het verkeer werd afgeleid door het seksattribuut. De eigenaar mocht de pop in tegenstelling tot de doodskist ophalen na contact met de gemeente.

Tekst gaat verder onder de foto.