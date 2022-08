Dodelijk ongeluk tijdens Highland Games: andere gemeenten waren strenger

Er is nog steeds veel onduidelijk over het fatale ongeluk tijdens de Highland Games in Geldrop, waarbij een 65-jarige man om het leven kwam. De gemeente Geldrop en de politie onderzoeken samen of er toch een vergunning nodig was geweest voor het evenement. In andere gemeenten waar de Highland Games eerder plaatsvonden, werden wél aparte vergunningen aangevraagd, omdat het evenement de nodige risico's met zich meebrengt.

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen Highland Games worden traditionele clanspelen uit de Schotse Hooglanden gespeeld, zoals paalwerpen en touwtrekken. Bij het onderdeel Hammer Throw, ofwel kogelslingeren, ging het zondag mis.

Het 65-jarige slachtoffer liep achter een heg in een van de tuinen op het Landgoed Kasteel Geldrop. Hij werd geraakt door een metalen bal die in het bloemenveld naast het speelveld terechtkwam. Het bloemenveld was vrij toegankelijk voor bezoekers. De vraag is of dit gebied niet afgesloten had moeten zijn.

In de provincie Zeeland staan binnenkort Highland Games op het programma, daar werd het onderdeel Hammer Throw al vóór het ongeluk in Geldrop geschrapt, omdat ze het daar te gevaarlijk vinden.

De organisatie van de Highland Games vroeg geen aparte vergunning voor het evenement aan, omdat ervan werd uitgegaan dat de permanente evenementenvergunning van het Landgoed Kasteel Geldrop genoeg zou zijn.

"Normaal gesproken als er een evenement wordt georganiseerd, vraagt een organisator een evenementenvergunning aan", vertelt Ben Jan van der Klis, expert op het gebied van veiligheid bij evenementen.

"Daarin geeft de organisatie om wat voor evenement het gaat, waar het gehouden wordt en voor wie. Op basis daarvan wordt door de gemeente een risicoanalyse gemaakt en daar komt dan uit of het om een categorie A-, B-, of C-evenement gaat. A is een laag risico-, B midden risico- en C een hoog risico-evenement."

In Driewegen, een dorpje in de gemeente Borsele, vonden in 2019 de Highland Games plaats. Daarvoor was een evenementenvergunning nodig, zo vertelt een woordvoerder van gemeente Borsele.

"Na een interne risicoanalyse bleek het om een B-evenement te gaan, een evenement dat de nodige risico's met zich meebrengt. Na advies van de Veiligheidsregio Zeeland, politie regio Zeeland West-Brabant, de geneeskundige hulpdienst en interne collega's zijn de voorwaarden voor het houden van het evenement opgesomd. Wij zagen het dus als een evenement met risico's, maar die werden tussen gemeente, organisatie en hulpdiensten middels de gestelde voorwaarden afgedekt."

De vraag is of er zo'n risicoanalyse heeft plaatsgevonden in Geldrop.

Daarna dient de organisatie van een evenement een veiligheidsplan in waarin calamiteiten en scenario's worden opgesomd. "Vervolgens beoordelen wij het terrein op toegankelijkheid van de activiteit. Op basis hiervan geven de betreffende hulpdiensten hun adviezen. Deze nemen wij als gemeente dan altijd mee in de vergunningsvoorwaarden", aldus de woordvoerder.

In 2019 vond de NK Finale van de Highland Games in Bergen op Zoom plaats. "Het evenement was niet zo groot als afgelopen weekend in Geldrop. "Wij hebben het toen beoordeeld als een B-evenement. Dat betekent dat ook de hulpdiensten hierin moeten adviseren. Dat is gebeurd en wij hebben de vergunning toen afgegeven", aldus een woordvoerder.

De gemeente Geldrop lijkt niet de enige die geen aparte vergunning verleende voor de Highland Games. Ook in Den Bosch was dit in 2018 het geval tijdens het evenement Lentiade op de Pettelaarse Schans, waar het NK Highland Games onderdeel van was.

"Voor Lentiade is destijds een evenementenvergunning verleend. Er zijn, volgens de algemene voorschriften in de evenementenvergunning, geen aanvullende voorschriften voor dit onderdeel beschreven", zegt een woordvoerder.

