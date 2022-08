Hoe wielercriterium Etten-Leur Tour-winnaar Vingegaard strikte

Wat het geheim is van profwielerronde Etten-Leur om ieder jaar de allergrootste renners aan de start te krijgen? “Een combinatie van stevig onderhandelen, goede sponsoren hebben en natuurlijk onze fantastische sfeer”, vertelt Vivianne de Laat van de organisatie. “Oja, en een beetje geluk.”

Maandag kreeg de organisatie van het wielercriterium het verlossende telefoontje dat Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard aan de start verschijnt. En daarmee heeft Etten-Leur als enige wedstrijd in Nederland én België de geletruidrager van dit jaar kunnen strikken. Een kwestie van lange adem, legt Vivianne uit. Want al sinds de eerste rustdag van de Tour de France was de organisatie al op de toprenner aan het azen. “We kijken dan namelijk al hoe het klassement ervoor staat. Op de tweede rustdag begint het echte onderhandelen. Dat duurt dan totdat de renner is vastgelegd. In het geval van Vingegaard tot en met gisteren dus.”

"Wij willen altijd voor de top gaan."

Om een mooi rennersveld te creëren, heeft de organisatie het bedrijf Cycling Service in ’s Gravenmoer in de arm genomen. Dat is een tussenpersoon die contact legt met de managers van de wielrenners. “We geven aan in wie wij interesse hebben en wat wij financieel te bieden hebben. Etten-Leur wil altijd voor de top gaan. Daar doen wij alles voor.” En daar moet de organisatie een fors bedrag voor neertellen. Wat het volledige budget is van het wielercriterium in Etten-Leur? Wat er neergeteld is voor de kersverse tourwinnaar, die 500.000 euro opstreek met zijn gele trui? Vivianne houdt het geheim. “We weten natuurlijk van tevoren wat we kunnen en willen bieden. Soms doen we een tegenbod.”

"Vingegaard blijft niet in Etten-Leur overnachten."

Veel speciale eisen hebben de renners nu ook weer niet. Al wordt Jonas Vingegaard zondag met een gehuurde privéjet in Denemarken opgehaald. De hoofdsponsor vliegt mee. “En na de wedstrijd wordt de Deen met zijn gezin op dezelfde wijze weer naar huis gebracht. Hij blijft niet met vrouw en kind in Etten-Leur overnachten”, vertelt Vivianne. Overigens hoeven niet alle renners het onderste uit de kan te hebben. “Veel renners weten dat ze bij ons in de watten worden gelegd en dat de sfeer in Etten-Leur ontzettend goed is. Dat gaat in hun wereldje rond waardoor ze zichzelf vaak al aanbieden. Mogen wij weer rijden?, horen wij dan.”

"We hebben geluk dat we drie weken na de Tour de France zitten."