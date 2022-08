Brand bij Harley Davidson-dealer in Den Bosch snel onder controle

De brand die woensdagmiddag uitbrak bij een Central Harley Davidson-dealer in Den Bosch is onder controle. Er was weliswaar snel gemeld dat het om een grote, uitslaande brand zou gaan, maar binnen drie kwartier konden de eerste brandweerwagens alweer terug naar de kazerne. De brand is zo goed als zeker ontstaan bij het wegbranden van onkruid vlakbij het pand.

Iedereen die bij het uitbreken van het vuur binnen was, was gevraagd de zaak aan de Hervensebaan te verlaten. Ook werden uit voorzorg 120 motoren buiten gezet.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord meldde dat van grote afstand rook was te zien. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De brand werd rond kwart over drie gemeld.

Volgens een 112-correspondent zijn er bij het wegbranden van onkruid vonken overgeslagen naar de buitenmuur van de werkplaats. Daarna is het gaan branden in een deel van een spouwmuur en het dak. Daar is ook vooral schade aangericht. Van het bedrijf zelf kon niemand nog een reactie geven.

De zaak kwam in juni in het nieuws toen bekend werd dat deze winkelier in de Bossche wijk De Herven geen activiteiten meer mag organiseren. Er kwamen veel lawaaierige en ronkende motoren opaf en daar klaagde de buurt over.

