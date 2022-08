Schade door brand bij motorzaak valt mee maar: 'Hoe dom kun je zijn?'

Het was een medewerker van de zaak zelf die de brand veroorzaakte, die woensdagmiddag uitbrak bij een Central Harley Davidson-dealer in Den Bosch. Een woordvoerder van de winkel erkent dit met het schaamrood op de kaken. "Politie en brandweer waren er snel bij. Mede door hun fantastische inzet is de schade relatief meegevallen. Ze verdienen een groot compliment."

"Achteraf vraagt iedereen zich af hoe dom je kunt zijn door met een gasbrander onkruid te willen verwijderen. Maar onze collega heeft dat werk met de beste bedoelingen uit willen voeren. Het was al met al een ongelukkige samenloop van omstandigheden", kijkt de woordvoerder terug.

De brand ontstond rond kwart over drie bij de winkel aan de Hervensebaan. "Omdat het al zo lang droog is, kon het vuur zich snel via de spouwmuur en het dak verspreiden. Gelukkig kon iedereen op tijd naar buiten. Ook alle motoren zijn gered. Er stonden zeker honderd motoren en volgens mij is er niet één beschadigd", blikt de woordvoerder terug. Er raakte niemand gewond.

Op het eind van de middag werd nog hard gewerkt om de water- en rookschade in onder meer de showroom zo snel en zo goed mogelijk te herstellen. "

Personeel en klanten kunnen ervan op aan dat de zaak pas opengaat, wanneer alles schoon en veilig is. Dat past ook bij onze uitstraling. Ik denk dat we de hele avond nog bezig zullen zijn, maar we gaan ervanuit dat we donderdag gewoon weer de deuren open zetten", zo is de verwachting van de woordvoerder van het familiebedrijf.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord meldde dat na het uitbreken van de brand van grote afstand rook was te zien.

De zaak kwam in juni in het nieuws toen bekend werd dat deze winkelier in de Bossche wijk De Herven geen activiteiten meer mag organiseren. Er kwamen veel lawaaierige en ronkende motoren opaf en daar klaagde de buurt over.

LEES OOK: Harley Davidson-dealer op vingers getikt: mag geen activiteiten organiseren