Dzvina (18) wil beste patissier ter wereld worden en Karin Bruers helpt

Dzvina Shevchuk is met haar moeder vanuit Oekraïne naar ons land gevlucht. In het huis van cabaretière Karin Bruers in Oisterwijk vond ze onderdak. Dzvinka heeft een droom: een beroemde patissier worden. Karin helpt haar die droom waar te maken. Met een crowdfunding hoopt Dzvina naar de beste patissieropleiding van de wereld te kunnen, in Parijs. “Hier krijg ik de kans mijn droom waar te maken.”

Terwijl Dzvina in Karins keuken een schaal met koekjes in de oven schuift, zet Karin meteen maar iets recht als we over die droom beginnen. “Ik zeg altijd: dromen doe je ’s nachts in bed. Geen dromen, gewoon doen.” “Karin kan alles met haar ogen dicht. Ik begrijp niet hoe het mogelijk is”, roept Dzvina vanuit de keuken. Toen de oorlog in haar land begon, moest ze vluchten. “Mensen kopen geen taart als het oorlog is in je land. Dus we kozen voor een veiligere plek.” Via via kwam ze bij Karin terecht. En die ontdekte al snel dat Dzvina talent heeft voor bakken. “De tweede dag dat ze hier waren, kwam ze me bedanken met een taart. En toen nog één en nog één”, wijst ze op haar uitdijende buik. “Ze liet me foto’s en filmpjes zien van wat ze bakt. Dus ik heb Robèrt van Beckhoven gebeld.”

“Ze zat maar iedere bom te volgen die op Oekraïne viel.”

“Laat maar komen”, zei de meesterpatissier. En dus laat hij Dzvina werken in zijn Oisterwijkse bakkerij. Het leidt haar volgens Karin af van de ellende van alledag. “Ze zat hier maar op haar telefoontje te kijken en de hele tijd iedere bom te volgen die op Oekraïne viel, in tranen. Ik zei: ‘Kom op jongens, werken aan de toekomst'. Misschien ben je hier een maand, misschien drie maanden? Zo dachten we toen. Nu zie ik haar ’s morgens vroeg op haar fietsje naar Robèrts bakkerij gaan.” De keuze om te gaan bakken was voor Dzvina snel gemaakt. “Uit mijn kindertijd herinner ik me alleen maar smaken. Dus volgens mij is het mijn passie”, lacht ze. Op haar zestiende had ze in Lviv al haar eigen bakkerijtje. Het bleef niet onopgemerkt: de Oekraïense tv besteedde al eens aandacht aan haar bijzondere talent. Dat ze er haar beroep van zou maken, stond vast. Ze zou een bakopleiding gaan doen. Maar nu de oorlog langer duurt en Dzvina en haar familie voorlopig niet terug kunnen, zijn de plannen gewijzigd. “We gaan hier werken aan haar toekomst”, zegt Karin. En dan maar meteen gaan voor de meest prestigieuze patissieropleiding ter wereld: Le Cordon Bleu in Parijs. “Dat kost veel geld”, geeft Karin toe. “9200 euro. Ik betaal de helft, maar ik heb ook gezegd: je moet er zelf ook iets voor doen.” Wat Dzvina verdient bij Robèrt, ging tot nu toe naar Oekraïne, voor militair materieel. Nu is ze aan het sparen. En via crowdfunding hoopt ze genoeg geld bij elkaar te krijgen.

"Ik wil mijn eigen bakkerij openen."

De ambities zijn grenzeloos. "Ik wil mijn eigen bakkerij openen. Ik wil boeken schrijven. Ik wil de ideeën die mensen hebben van de Oekraïense keuken veranderen. Iedereen verwart het met de Russische keuken. Maar we hebben onze eigen, meer smaakvolle recepten.” Karin kijkt vol bewondering: “Als je ziet hoe ze er nu al staat en erover vertelt. En ze bakt als een tierelier. Ik denk dat er heel veel deuren voor dat meisje open gaan, die krijgt een Oekraïens kookprogramma. Eat your heart out, Robèrt van Beckhoven.” Op 21 augustus geeft Karin met Nol Havens (bekend van VOF De Kunst) een concert in de tuin van haar huis. De ppbrengst gaat naar Dzvina. Meer informatie over de crowdfunding voor Dzvina vind je hier.

Een taart van Dzvina (beeld: Dzvina Shevchuk)