Het kan niet op voor Dinja van Liere: tweede bronzen medaille op WK

Dressuuramazone Dinja van Liere heeft bij de wereldkampioenschappen in het Deense Herning voor de tweede keer een bronzen medaille gewonnen. Ze eindigde woensdagavond laat als derde op de kür op muziek. De Udense won maandag ook al brons in de Grand Prix Special. Bovendien plaatste ze zich met de nationale equipe voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De overwinning ging woensdag, net als in de Grand Prix Special, naar Charlotte Fry. De Britse kwam met Glamourdale tot 90,654 punten. De Deense Cathrine Laudrup-Dufour, die na Van Liere als laatste in actie kwam, pakte met Vamos Amigos het zilver met 89,411. Nederlandse nieuwe dressuurtroef kwam met haar paard Hermès tot een score van 86,900. Van Liere had nooit eerder deelgenomen aan een WK. Eerder dit jaar bewees ze met Hermès een goede combinatie te vormen door samen de nationale titel te pakken. Hun score in Herning betekende een persoonlijk record. LEES OOK: Dinja van Liere met team naar de Spelen én brons individueel: wat een WK