112-nieuws: gewonde bij botsing Breda • drie auto's botsen op A58

23.28

Een automobilist is woensdagavond na een roekeloze dollemansrit over het drukbezochte Oostappen-vakantiepark Prinsenmeer in Ommel op een SUV gebotst. Zo meldt een 112-correspondent. Door de klap draaide de SUV een kwartslag. De dader is naar het Elkerliek Ziekenhuis gebracht. Een bloedproef moet uitwijzen of de man onder invloed was. Uit voorzorg was een traumaheli naar de camping gekomen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Beide auto's zijn weggesleept.