112-nieuws: man gewond bij steekpartij • rook in flat door pan met kipsaté

14.10

De politie is vandaag in actie moeten komen bij een verkeersruzie in de wijk De Baarzen in Vught. De gemoederen waren zodanig verhit dat een vechtpartij ontstond. Door het ingrijpen van de politie was de situatie snel onder controle, meldde wijkagent Marcel de Rouw. Waardoor de ruzie is ontstaan en of er gewonden zijn, is onduidelijk.