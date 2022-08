Een superhittegolf maar het is niet benauwd, zo komt dat

Een hittegolf, waarschijnlijk zelfs een superhittegolf. We moeten deze week rekening houden met zeer hoge temperaturen. Toch voelt het buiten niet echt benauwd aan. Wilfred Janssen van Weerplaza legt uit hoe dat komt.

"Als het echt heet is in onze regio hebben we vaak met een zuidenwind te maken", vertelt Wilfred. "Die lucht is vaak wat vochtiger. Dan voelt het wat benauwder aan. Nu hebben we te maken met een wat drogere oostenwind. Die maakt het voor heel veel mensen wat draaglijker, ondanks dat we met hoge temperaturen te maken hebben."

Niet helemaal atypisch

Toch komt dat hier wel vaker voor. "In 2018 hebben we dit bijvoorbeeld ook gezien", weet de weerman van Weerplaza. "Toen over een veel langere periode. Heel droge lucht warmt vrij makkelijk op. Dan kan het, zeker in deze tijd van het jaar, behoorlijk heet worden. Dat zagen we de afgelopen dagen en zien we de komende dagen ook."

Deze donderdag kan de maximumtemperatuur in Brabant oplopen tot 33 graden. Vrijdag verwacht Wilfred 34 en zaterdag en zondag 35 graden. "Het grote verschil is dat we zaterdag met heel droge oostenwind te maken hebben terwijl zondag de wind wat meer naar het zuiden draait. Dan wordt de lucht iets vochtiger en zal het een beetje benauwder aanvoelen."

In de loop van de zondag neemt ook de bewolking vanuit het zuiden een beetje toe. "Het weerbeeld is dan ook een beetje anders."

Nachttemperatuur

De nachten blijven vergelijkbaar met de afgelopen dagen. "In de buitengebieden daalt de temperatuur 's nachts ruim onder 20 graden. In grotere dorpen en steden blijft het iets warmer omdat er veel warmte in de stenen zit. Die stenen geven die warmte 's nachts weer af aan de lucht."

In het centrum van Eindhoven of Den Bosch zal het 's nachts een graad of 20 blijven. Terwijl op het platteland het zomaar kan afkoelen naar 15 tot 17 graden.

LEES OOK:

Kans op superhittegolf in Brabant, maar wat betekent dat eigenlijk?

Dit is waarom je zo moe wordt van de hitte en dit kun je er tegen doen