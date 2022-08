Kans op superhittegolf in Brabant, maar wat betekent dat eigenlijk?

Het is al een paar dagen zomers warm, maar vanaf woensdag duiken we helemaal de hitte in. De komende periode wordt een temperatuur tot ver boven de 30 graden verwacht, waarbij er mogelijk zelfs sprake kan zijn van een superhittegolf.

"Een gewone hittegolf maken we wel vaker mee, maar een superhittegolf, eigenlijk een hele hete hittegolf, dat is best bijzonder", zegt Johnny Willemsen van Weerplaza.

Bij een gewone hittegolf moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn. En van die vijf dagen moet de temperatuur op drie dagen tot boven de 30 graden stijgen.

Bij een superhittegolf wordt vijf graden bij die temperatuur opgeteld. Dus vijf keer boven de 30 graden, waarvan drie dagen boven de 35 graden.

In Nederland halen we dit zelden, weet weerman Johnny Willemsen. "In 2019 was het heel heet, toen steeg het kwik voor het eerst boven de 40 graden en hadden we in Brabant en Limburg een superhittegolf."

Of we nu opnieuw onze borst nat moeten maken voor dit fenomeen? "Het hangt erom. Vijf dagen boven de 30 graden gaat zeker lukken", zegt de meteoroloog. "Of de temperatuur in die periode ook drie dagen boven de 35 graden stijgt? Ik denk dat het krap wordt en dat we een paar keer net op de 34 graden blijven hangen."

Superhittegolf of niet, het wordt snikheet. Daarom gaat vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan in. Met het plan waarschuwt gezondheidsinstituut RIVM organisaties, professionals en mensen in de zorg voor de aanhoudende hitte, zodat zij passende maatregelen nemen.

Kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen kunnen door de hitte last krijgen van onder andere vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen en uitdroging.