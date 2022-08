We krijgen een hittegolf: 'Zondag gaat de teller lopen'

De kans is groot dat we komende week officieel in een hittegolf terechtkomen. "Zondag gaat de teller lopen", zegt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza. "Met de huidige voorspellingen zou het zeker moeten lukken."

Voor een officiële hittegolf moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn. En van die vijf dagen moet de temperatuur op drie dagen tot boven de 30 graden stijgen. En dat gaat wel lukken, denkt Alfred Snoek. "Zeker in Brabant denk ik dat het wel een hittegolf wordt, voor het midden van Nederland is het twijfelachtig." Waarschijnlijk tikken we in Brabant zondag voor het eerst de 25 graden aan. "Dan gaat die teller lopen", zegt Snoek. "En als het zondag niet lukt, dan zeker op maandag." En dan blijft het naar alle waarschijnlijkheid de hele week warm. Dus die vijf dagen op rij, dat gaat wel lukken.

"Twee tienden minder warm maakt voor je gevoel niets uit."