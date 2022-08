Tropische temperaturen op komst en regen zit er voorlopig niet in

Het wordt weer zweten komende week. Volgens Alfred Snoek van Weerplaza moeten we rekening houden met tropische temperaturen van meer dan 30 graden. Het wordt droog en heel zonnig.

"Over regen kan ik kort zijn. Dat zit er dit weekend niet in en ook volgende week verwacht ik eigenlijk geen regen, alleen maar zonneschijn", vertelde Alfred zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Het beetje vocht dat er nog is, zal dus steeds verder verdampen." Het effect van de droogte, dat her en der al goed zichtbaar is, zal volgens hem alleen maar erger worden komende week.

Prima zomerdag

De nacht van vrijdag op zaterdag verliep nog ronduit fris. "Met bijvoorbeeld op vliegbasis Eindhoven, op anderhalve meter hoogte, 6,4 graden als minimumtemperatuur. Op tien centimeter boven de grond werden op diverse plaatsen zelfs temperaturen van slechts 2 graden gemeten. Ik denk dat mensen die in een tent op de camping sliepen dit wel hebben gemerkt. En het was helder. Dit betekent in deze tijd van het jaar, wanneer de zon vroeg opkomt, dat de temperatuur heel snel stijgt. Het wordt zaterdagmiddag een aangename 23 of 24 graden."

Er schuift wel een beetje sluierbewolking over. "Dus compleet zonnig is het deze dag niet. 's Middags gaat de zon af en toe schuil achter die bewolking. Maar ook deze zaterdag blijft het overdag droog in Brabant. Dus een prima zomerdag."

Veel zon

Ook komende nacht zal het volgens Alfred behoorlijk afkoelen - naar zo'n 10 graden - en ook in de nacht naar maandag zal dit het geval zijn.

"Maar overdag wordt het de komende dagen alleen maar warmer. Zondag zo'n 25 graden, met meer zonneschijn dan zaterdag, en vanaf maandag gaat de temperatuur bij veel zon regionaal boven 25 graden uitkomen. Dinsdag, maar zeker vanaf woensdag zien we dat de temperaturen weer boven 30 graden gaan uitkomen."