Regionale hittegolf in grote delen van Brabant een feit

Sinds het eind van de vrijdagochtend is er sprake van een regionale hittegolf in Brabant. Dat meldt Weerplaza op basis van de weerstations in Eindhoven, Volkel en Woensdrecht. Alleen in Gilze-Rijen is nog geen sprake van een hittegolf. Zaterdag wel, als daar een temperatuur van minimaal 25 graden wordt bereikt en dat gaat zonder twijfel lukken.

Voor een hittegolf moet er sprake zijn van vijf zomerse dagen van 25 graden of meer op rij, waarvan drie boven 30 graden. In Eindhoven, Volkel en Woensdrecht was dit kort na elf uur vrijdagochtend het geval. Provinciale hittegolf

"Ook in Gilze is al drie dagen op rij 30 graden of meer gemeten: woensdag en donderdag en vandaag", vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. Maar die plaats komt dus nog een dag boven de 25 graden tekort: "Waarschijnlijk wordt daar zaterdag rond negen uur 's ochtends de 25 graden bereikt. Dan mogen we ook daar spreken van een hittegolf en hebben we dus een provinciale hittegolf." De verwachting is dat de temperatuur in de hele provincie deze vrijdag uitkomt op zo'n 34 graden. "Met heel veel zonneschijn en een matige oostenwind." Zaterdag en zondag verwacht Wilfred nog een graadje meer. Stevige buien

Na het weekend neemt de buienkans toe. "Maar heel lokaal", benadrukt Wilfred. "Er zullen plaatsen zijn waar stevige regen- of onweersbuien zijn, maar op een groot aantal plaatsen zal de droogte nog wel eventjes voortduren."