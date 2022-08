Mariska Bauer komt er na herseninfarct weer bovenop, maar de weg is lang

Het jaar was nog maar net begonnen of het noodlot sloeg toe bij Mariska Bauer (46). De vrouw van Frans Bauer werd getroffen door een herseninfarct. Inmiddels gaat het een stuk beter, al is de weg naar de oude Mariska lang en vol hobbels, laat ze in een interview aan de Telegraaf weten.

Sven de Laet Geschreven door