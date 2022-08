Bestuurder van gecrashte Audi is weer thuis, bijrijder nog in ziekenhuis

De bestuurder van de auto die vrijdagochtend crashte op de Ringbaan Noord in Tilburg is weer thuis, dat meldt de politie. Het gaat om een 20-jarige Tilburger. De bijrijder is een 18-jarige Rotterdammer, hij ligt nog ernstig gewond in het ziekenhuis.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De politie laat weten dat de Tilburger als verdachte wordt beschouwd en op korte termijn wordt verhoord. De man is niet aangehouden. Volgens de politie is de man als verdachte aangemerkt omdat er sprake is van een schuldvraag. “Het gaat om een ongeval waarbij geen ander verkeer betrokken was. Omdat er twee slachtoffers zijn gevallen, heeft de bestuurder daarin een verantwoordelijkheid.” Ravage op straat

De bestuurder zou met de auto een boom en meerdere lantaarnpalen hebben geraakt. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. De ravage op straat was enorm. De auto, een Audi, was in meerdere stukken gebroken. Stoelen van de auto lagen op de weg, net als koplampen en velgen. De twee inzittenden zijn vrijdagochtend allebei met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Ringbaan Noord. De trauma-arts ging met de gewonden mee naar het ziekenhuis. 'Levensgevaarlijk'

