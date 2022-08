112-nieuws: brand in voetbalkantine • flat zonder stroom na brand

00.46

Aan de Postelse Hoeflaan in Tilburg stond vlak voor middernacht een elektriciteitskast bij een appartementencomplex in brand. Onder meer de politie, vijf brandweerwagens en de ambulance was aanwezig. De brandweer en politie vermoeden dat er kortsluiting is ontstaan.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoners van vijftien appartementen werden uit voorzorg ontruimd. De hele flat, in totaal ruim 75 appartementen, zat zonder stroom vanwege de brand. Hoe lang het duurt voordat er weer stroom is, is niet bekend.