Vuurkorf gevonden op plek waar bosbrand woedde: ‘Frappant’

Een vuurtje stoken in het bos in deze droge tijden? Je hoeft geen brandweerman te zijn om te snappen dat dat geen goed idee is. In Uden vond de brandweer zaterdagochtend een vuurkorf op de plek waar een bosbrand woedde. Of de brand ook daadwerkelijk in die korf is ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen. Maar opmerkelijk is het op z’n minst, vindt de brandweer.

De brand brak zaterdagochtend in alle vroegte uit aan het Poeskespad in natuurgebied de Maashorst in Uden. Een stuk van zo’n vijftig bij twintig meter stond in brand. Met dus ook een vuurkorf in het gebied. “Het is niet meer te achterhalen, maar het mogelijk wel de oorzaak”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Het is frappant. Een vuurkorf hoort natuurlijk niet in het bos te staan.” De brandweer is extra alert vanwege het hoge risico op bosbranden. Maar ook mensen zelf kunnen helpen om een bosbrand te voorkomen. De meest voor de hand liggende tips: niet barbecueën,

niet roken,

de auto niet parkeren in het hoge gras,

geen vuurtje stoken in het bos,

geen troep achterlaten. “Smeulend zwerfafval en glas zijn regelmatig een oorzaak van natuurbrand.” Als het dan toch misgaat, waarschuwt de brandweer om niet zelf te gaan blussen, maar 112 te bellen. “Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt”, luidt het advies. Zwaar werk

Dat een brand snel om zich heen kan grijpen, bleek vrijdagmiddag wel in Schijf. Daar ging een gebied van 1,6 hectare aan bos en heide verloren, ongeveer even groot als drie voetbalvelden. De brandweer zette een medische post neer uit voorzorg, omdat het werk voor brandweermensen bij deze tropische temperaturen erg zwaar is. Ook moest er een watertransport worden geregeld om te kunnen blussen in de kurkdroge bossen. Het nablussen duurde nog uren. Als het vuur gedoofd is, bestaat de kans dat dat het vuur ondergronds oplaait. Daarom houdt de brandweer de afgebrande stukken natuur ook daags erna goed in de gaten.

