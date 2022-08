112-nieuws: dieselspoor in centrum Eindhoven • man bedreigt handhavers

10.08

De brandweer werd rond kwart voor negen opgeroepen voor een brand in de Marktstraat in Eindhoven. Het ging om een hoogwerker die diesel was gaan lekken. De motor was daardoor oververhit geraakt en gaan roken. Toen de brandweer aanwezig was, was er geen brand meer. De brandweer heeft schuim over de gelekte diesel gelegd. Het dieselspoor is met pionnen afgezet en wordt opgeruimd door de gemeente.